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Шойгу благодарит Турцию

12:23 1097

Стамбул стал основной площадкой переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета нацбезопасности Турции Окаем Мемишем.

По словам Шойгу, которые приводят российские СМИ, среди тем обсуждения — вывоз зерна через порты в Черном море.

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров», — сказал Шойгу.

Он поблагодарил власти Турции за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров. Как отметил Шойгу, турецкие власти приложили немалые усилия, в том числе для обеспечения безопасности «в целях создания оптимальных условий для работы делегаций».

В 2022 году Россия и Украина заключили зерновую сделку, включавшую договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В апреле вопрос ее возобновления обсуждали в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

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