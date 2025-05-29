Германия готова передать Украине ракеты, но не сейчас

Он добавил, что для этого потребуется несколько месяцев обучения украинских солдат. По словам Мерца, поставка ракет через полгода или год «не принесет пользы Украине сегодня», а целью он назвал улучшение военной поддержки Киева со стороны Германии уже сейчас.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц отвергал возможность поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. Он неоднократно говорил, что Германия не будет давать разрешение ВСУ на удары вглубь России и не планирует поставки своих ракет в Украину. В ноябре 2024 года против поставок ракет выступала и значительная часть жителей Германии.

Мерц, избранный канцлером в начале мая 2025 года, заявил, что Германия «сделает все возможное», чтобы продолжить оказывать поддержку Украине. 26 мая он сказал, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое было поставлено Украине (при этом ФРГ дальнобойные ракеты к этому моменту Киеву не давала).