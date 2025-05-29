Таинственная история Эльгюна Ибрагимова

Как сообщалось ранее, по факту смерти Эльгюна Ибрагимова (2007 года рождения), наступившей 13 мая в больнице города Гянджа, где он проходил лечение, прокуратурой города Гянджа проводится расследование уголовного дела. В рамках дела осуществляются интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана.

«В ходе расследования были проанализированы все возможные версии, включая самоубийство, падение по неосторожности или смерть в результате нанесения тяжёлых телесных повреждений. На текущем этапе на основе собранных доказательств — показаний свидетелей, осмотра места происшествия, записей с камер видеонаблюдения, результатов внешнего и внутреннего осмотра тела, анализа данных мобильного телефона, заключений судебно-генетической, судебно-медицинской и других экспертиз, а также иных улик — установлено, что Эльгюну Ибрагимову не было нанесено телесных повреждений третьими лицами, и на него не совершалось насильственных действий. Смерть наступила в результате множественных травм, полученных при падении с высоты.

Установлено, что 12 мая около 16:00 Эльгюн Ибрагимов, покинув подготовительные курсы, продал свой мобильный телефон, чтобы погасить долги перед различными лицами. Затем он встретился со знакомыми в чайхане «Нахыш» в Гяндже, где употреблял спиртные напитки. В 19:40 он вместе с ними покинул чайхану и дошел до территории перед городской больницей №1 имени Аббаса Саххата, где расстался со знакомыми. На тот момент следов травм на его теле не наблюдалось.

В 20:17 Эльгюн купил две пачки сигарет в магазине и в одиночку направился в заброшенное общежитие Технологического университета на улице М.Халафова, 115, где ранее неоднократно проводил время. Поднявшись на 5-й этаж, он вышел на балкон без перил, выкурил несколько сигарет и упал во двор с твердой земляной поверхностью, получив множественные травмы. В 22:52 охранник территории обнаружил его в тяжелом состоянии, после чего Эльгюна доставили в больницу машиной скорой помощи. 13 мая он скончался от полученных травм.

Напоминаем, что распространение информации по уголовным делам должно основываться исключительно на официальных данных, подтвержденных государственными органами. В вопросах, вызывающих повышенную общественную чувствительность, необходимо действовать ответственно и согласно закону. Просим представителей СМИ, пользователей социальных сетей и общественных активистов проявлять сдержанность и избегать распространения информации, которая может препятствовать расследованию или вызвать общественное недопонимание. Дополнительные сведения о ходе и результатах расследования будут сообщены общественности», - говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана.