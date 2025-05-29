Эрдоган поедет к Трампу? Или Трамп к Эрдогану?

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил визита в США президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом, по его словам, есть возможность посещения Турции главой администрации Белого дома Дональдом Трампом.

«Работа над календарем визитов президентов Эрдогана и Трампа продолжается. Наш президент может посетить с визитом Вашингтон. Возможен и визит господина Трампа в Турцию. Накануне визита они могут встретиться на саммите НАТО в Гааге. Они часто общаются по телефону, переговоры, которые они проводят, чрезвычайно продуктивны», — сказал Фидан.

5 мая Эрдоган после телефонного разговора с Трампом заявил, что тот пригласил его посетить с визитом США.