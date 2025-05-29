Apple масштабно изменит нумерацию ОС

Компания Apple собирается масштабно изменить нумерацию своих операционных систем, сообщило 29 мая агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По словам собеседников журналистов, следующие операционные системы Apple будут называться по году, следующему после их выпуска, а не по номеру версии. То есть на смену нынешней версии iOS 18 придет iOS 26, а не iOS 19, как предполагалось ранее.
Другие операционные системы будут называться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.
Apple решила внести изменения ради единообразия своего брендинга, а также, чтобы не путать клиентов и разработчиков. Текущие операционные системы имеют разные номера — iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, поскольку их начальные версии выпустили в разное время.
Ожидается, что Apple объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков WWDC 9 июня.
Представитель Apple отказался от комментариев.