Apple масштабно изменит нумерацию ОС

По словам собеседников журналистов, следующие операционные системы Apple будут называться по году, следующему после их выпуска, а не по номеру версии. То есть на смену нынешней версии iOS 18 придет iOS 26, а не iOS 19, как предполагалось ранее.

Другие операционные системы будут называться iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Apple решила внести изменения ради единообразия своего брендинга, а также, чтобы не путать клиентов и разработчиков. Текущие операционные системы имеют разные номера — iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, поскольку их начальные версии выпустили в разное время.

Ожидается, что Apple объявит об изменениях на Всемирной конференции разработчиков WWDC 9 июня.

Представитель Apple отказался от комментариев.