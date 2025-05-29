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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

В России не могут понять, чего хотят от Украины

12:46 1048

России необходимы «долгосрочная стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы хотим стабильности, прежде всего стабильности для себя, стратегической, долгосрочной, мы не хотим, чтобы НАТО приближалась к нашим границам вплотную, мы хотим нейтральной Украины», - сказал он.

По словам Карасина, «даже вокруг переговоров в Стамбуле идет большая игра». «Малосерьезные вещи, говоря приличным языком, если не использовать более грубых выражений, - сказал он. - Но мы терпеливы, за нами право страны, которая хочет обеспечить себе стратегическую стабильность, и нам совершенно безразлично, какие там приемы игры вокруг киевского режима будут приняты».

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