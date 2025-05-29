Азербайджанские артиллеристы провели стрельбы из «Смерча»

В четверг, 29 мая, подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии провели тактические учения с боевой стрельбой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделение реактивных систем, поднятое по сигналу «Тревога», покинуло пункт постоянной дислокации и расположилось в районе сосредоточения. Боевая техника была подготовлена к боевому применению. Подразделение РСЗО «Смерч» выдвинулось на стартовую позицию и успешно выполнило огневые задачи.

Основной целью тактических учений с боевой стрельбой является повышение боеспособности личного состава подразделений, а также совершенствование знаний и навыков военнослужащих в соответствии с требованиями современного боя.