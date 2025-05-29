«Мы были бы рады восстановить дипломатические отношения. Пока в силу исторических причин у нас действует отделение посольства Швейцарии в Тбилиси, которое состоит из наших дипломатов. Называется именно так, так же, как отделение посольства Швейцарии в Москве, которое представляет интересы Грузии. И там работают грузинские дипломаты. То есть отношения в целом имеют тенденцию к активизации», - отметил Карасин.

По его словам, Россия считает, «что за последние годы грузинская политическая элита, руководство политическое повзрослело заметно, Грузия полна ответственных подходов. Она не хочет больше воевать за чужие интересы. Это импонирует российскому общественному мнению. И потихоньку налаживаются и туризм, и визиты грузинских туристов к нам».

Карасин также заявил, что Москва и Тбилиси могут активизировать в дальнейшем прямое авиасообщение, «этот процесс идет, но не надо его торопить». Как пояснил Карасин, «было бы идеально сейчас решить вопрос о полном восстановлении дипломатических отношений».

По мнению Карасина, «Тбилиси и Москва друг друга хорошо понимают. Главное, чтобы им не мешали, не вбивали в эти отношения клинья те же самые европейцы, которые сейчас обхаживают и заставляют делать неумные вещи [Владимира] Зеленского. Они же пытаются и прибрать к рукам и Грузию».