Поножовщина в университете «Хазар»: состояние студента тяжелое

Студент, получивший ножевое ранение в университете «Хазар», находится в тяжелом состоянии, сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Согласно информации ведомства, 29 мая около 11:30 из университета «Хазар» поступил вызов в службу скорой медицинской помощи. По указанному адресу прибыла бригада врачей. На месте ими была оказана помощь мужчине, 2005 года рождения, его госпитализировали в Сабунчинский клинический центр. Ему был поставлен диагноз «колотая рана в области спины», врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время студенту проводят операцию, состояние оценивается как тяжелое.