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Поножовщина в университете «Хазар»: состояние студента тяжелое

обновлено 14:05
14:05 844

Студент, получивший ножевое ранение в университете «Хазар», находится в тяжелом состоянии, сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Согласно информации ведомства, 29 мая около 11:30 из университета «Хазар» поступил вызов в службу скорой медицинской помощи. По указанному адресу прибыла бригада врачей. На месте ими была оказана помощь мужчине, 2005 года рождения, его госпитализировали в Сабунчинский клинический центр. Ему был поставлен диагноз «колотая рана в области спины», врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. В настоящее время студенту проводят операцию, состояние оценивается как тяжелое.

* * * 13:32

В университете «Хазар» произошла драка между студентами, один из учащихся получил ножевое ранение, сообщает haqqin.az.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские, раненый студент госпитализирован.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, подозреваемый в совершении преступления Ф.Алиев задержан, ведется расследование.

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