Украина о меморандуме Кремля

Нежелание России официально передать свой меморандум для переговоров свидетельствует о наличии в нём нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий. «Страх россиян перед передачей своего «меморандума» Украине свидетельствует о том, что, вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что на самом деле затягивают мирный процесс. Если это не так — они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры, которые лишь подтверждают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой», - сказал Тихий.

*** 13:37 Кремль пока не намерен говорить, какие условия он будет выдвигать для прекращения огня с Украиной и содержатся ли эти требования в российском проекте меморандума. Это пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.