Украина о меморандуме Кремля

Нежелание России официально передать свой меморандум для переговоров свидетельствует о наличии в нём нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
«Страх россиян перед передачей своего «меморандума» Украине свидетельствует о том, что, вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что на самом деле затягивают мирный процесс.
Если это не так — они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры, которые лишь подтверждают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой», - сказал Тихий.
*** 13:37
Кремль пока не намерен говорить, какие условия он будет выдвигать для прекращения огня с Украиной и содержатся ли эти требования в российском проекте меморандума. Это пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются [стороны]. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков заявил, что требование Украины «немедленно передать меморандум» неконструктивно. По его словам, Россия предложила продолжить переговоры в Стамбуле 2 июня. «Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно - это все не конструктивно. Здесь можно или подтверждать готовность продолжать переговоры или делать обратное», - сказал он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия пока не получила от Украины согласия на проведение 2 июня нового раунда переговоров в Стамбуле.