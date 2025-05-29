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Арабские бизнесмены у Алиева

фото; обновлено 14:53
14:53 2066

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов во главе с генеральным исполнительным и управляющим директором International Holding Company Сайедом Басаром Шуэбом.

Как информирует официальный сайт главы государства, на встрече было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и ОАЭ во всех сферах, в том числе в торгово-экономическом направлении, расширяются, отмечено значение визитов президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты и президента шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан с точки зрения развития двусторонних отношений.

Подчеркнуто, что в Азербайджане создана благоприятная деловая и инвестиционная среда как для местных, так и иностранных бизнесменов, в этой связи выражено удовлетворение тем, что компании ОАЭ также инвестируют во многие отрасли в Азербайджане. Выражена надежда, что визит делегации бизнесменов ОАЭ в Азербайджан будет плодотворным и даст хорошие результаты.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере инвестиций, промышленности, в том числе горнодобывающей, и других областях.

* * * 13:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов под руководством генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

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