USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Португальский футболист «Карабаха» назван лучшим в Азербайджане

Отдел спорта
13:52 300

Центр спортивных исследований провел опрос среди игроков и главных тренеров клубов азербайджанской Премьер-лиги с целью выявить лучшего футболиста сезона.

В опросе приняли участие 195 игроков и 9 главных тренеров. От участия в опросе отказался лишь главный тренер «Туран-Товуза» Курбан Бердыев.

В результате больше всех голосов получил полузащитник «Карабаха» Леандро Андраде. За португальца, сыгравшего семь игр за сборную Кабо-Верде, проголосовали 59 респондентов.

На 2-м месте форвард из Гвинея-Бисау Салифу Сума, выступающий за «Зиря». На его счету 52 голоса. 3-е место с огромным отставанием от первой двойки занял полузащитник «Сабаила» Руфат Абдуллазаде. Он набрал 9 голосов.

Всего было упомянуто 40 футболистов. Согласно правилам, участники опроса не могли называть игроков из своих команд.

В предыдущие годы в опросе Центра спортивных исследований побеждали такие футболисты, как Джавид Имамвердиев, Эмин Махмудов, Абделла Зубир, Намик Алескеров, Кади Боргес и Алексей Кащук.

Кремль не раскрывает условия России
Кремль не раскрывает условия России
13:37 597
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото
13:41 573
Армения и Азербайджан выбирают время и место
Армения и Азербайджан выбирают время и место
13:32 930
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
13:18 951
Таинственная история Эльгюна Ибрагимова
Таинственная история Эльгюна Ибрагимова
12:27 2047
В России убит один из захватчиков Мариуполя
В России убит один из захватчиков Мариуполя фото; видео; обновлено 13:06
13:06 6226
Бить по Берлину? Ну, попробуйте
Бить по Берлину? Ну, попробуйте главная тема
28 мая 2025, 21:59 9500
Американский сенатор у Алиева
Американский сенатор у Алиева
12:06 1906
Россия собрала войска и готовится к удару
Россия собрала войска и готовится к удару
11:54 2346
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
11:18 1922
Минобороны Азербайджана опровергает
Минобороны Азербайджана опровергает
11:47 1731

ЭТО ВАЖНО

Кремль не раскрывает условия России
Кремль не раскрывает условия России
13:37 597
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото
13:41 573
Армения и Азербайджан выбирают время и место
Армения и Азербайджан выбирают время и место
13:32 930
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине
13:18 951
Таинственная история Эльгюна Ибрагимова
Таинственная история Эльгюна Ибрагимова
12:27 2047
В России убит один из захватчиков Мариуполя
В России убит один из захватчиков Мариуполя фото; видео; обновлено 13:06
13:06 6226
Бить по Берлину? Ну, попробуйте
Бить по Берлину? Ну, попробуйте главная тема
28 мая 2025, 21:59 9500
Американский сенатор у Алиева
Американский сенатор у Алиева
12:06 1906
Россия собрала войска и готовится к удару
Россия собрала войска и готовится к удару
11:54 2346
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
Институт образования Азербайджана прислушался к народу
11:18 1922
Минобороны Азербайджана опровергает
Минобороны Азербайджана опровергает
11:47 1731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться