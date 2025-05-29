Португальский футболист «Карабаха» назван лучшим в Азербайджане

В результате больше всех голосов получил полузащитник « Карабах а» Леандро Андраде. За португальца, сыгравшего семь игр за сборную Кабо-Верде, проголосовали 59 респондентов.

В опросе приняли участие 195 игроков и 9 главных тренеров. От участия в опросе отказался лишь главный тренер «Туран-Товуза» Курбан Бердыев.

Центр спортивных исследований провел опрос среди игроков и главных тренеров клубов азербайджанской Премьер-лиги с целью выявить лучшего футболиста сезона.

На 2-м месте форвард из Гвинея-Бисау Салифу Сума, выступающий за «Зиря». На его счету 52 голоса. 3-е место с огромным отставанием от первой двойки занял полузащитник «Сабаила» Руфат Абдуллазаде. Он набрал 9 голосов.

Всего было упомянуто 40 футболистов. Согласно правилам, участники опроса не могли называть игроков из своих команд.

В предыдущие годы в опросе Центра спортивных исследований побеждали такие футболисты, как Джавид Имамвердиев, Эмин Махмудов, Абделла Зубир, Намик Алескеров, Кади Боргес и Алексей Кащук.