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Аббасов и Гуламов утверждают, что невиновны

14:04 166

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Управления молодежи и спорта города Баку Рагифа Аббасова и экс-главы финансово-экономического сектора этого же управления Эльданиза Гуламова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмайлова стало известно, что юридический представитель Министерства молодежи и спорта, признанного потерпевшей стороной, был заменен. Новый представитель сообщил суду, что в связи с причиненным ущербом был подан гражданский иск. Суд предоставил новому представителю время для подготовки.

Судья отметил, что по делу имеется 55 свидетелей, допрос которых будет обеспечен на следующих заседаниях. Процесс продолжится 18 июня.

Согласно обвинению, Аббасов и Гуламов, действуя в сговоре, присвоили 1 миллион манатов, выделенных из государственного бюджета. Им предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение, совершённое в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В случае подтверждения обвинений они могут быть лишены свободы на срок от 10 до 14 лет.

Потерпевшей стороной признано Министерство молодежи и спорта.

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