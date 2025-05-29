НАТО удваивает армию на фоне возможной войны

Беспрерывные атаки на Украину и возможность боевых столкновений с Россией через несколько лет заставляют НАТО ставить новые цели по численности войск и вооружений. Министры обороны стран – членов альянса обсуждают увеличение количества бригад в полтора раза, сообщает Reuters. Главные силы для отражения первого российского удара должны предоставить Германия и Польша.

Конкретные данные НАТО как в целом, так и по отдельным странам засекречены, отмечает Reuters. Но высокопоставленный военный сообщил агентству, что целевой показатель общего числа бригад, которые в будущем должны быть готовы поставить под ружье все страны НАТО, будет повышен до 120-130. По его словам, это предполагает увеличение примерно на 50% по сравнению с нынешним показателем в 80 бригад. Источник в правительстве одной из стран альянса назвал цифру в 130 бригад.

Одна бригада обычно насчитывает около 5000 военнослужащих. Таким образом, численность боеготовых подразделений, которые НАТО будет способна развернуть в случае российской агрессии, планируется увеличить примерно с 400 до 600-650 тысяч. Новые целевые показатели «основаны на силах и ресурсах, которые нам необходимы для сдерживания и обороны, исходя из наших новых оборонных планов», прокомментировал представитель НАТО.

Ранее альянс назвал новые параметры своего военного потенциала «амбициозными», но не привел количественной оценки. Они должны быть согласованы на следующей неделе и подготовлены к саммиту НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, отмечает Reuters.

Альянс пытается значительно нарастить свой военный потенциал, поскольку после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 г. Россия стала представлять для входящих в него стран, особенно на восточном фланге, гораздо более серьезную угрозу.

По оценкам западные военных и разведчиков, Кремль будет готов к вооруженному столкновению с НАТО ближе к концу десятилетия, особенно если война с Украиной тем или иным образом будет остановлена либо заморожена.

Это позволит российской армии восполнить свой потенциал как в живой силе, так и в технике. Уже сейчас современные виды вооружений, которые производит российский ВПК, накапливаются, а не отправляются в Украину, где войскам приходится довольствоваться в основном отремонтированными советскими образцами.