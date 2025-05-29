Турция пытается остановить войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает постоянные контакты как с Москвой, так и с Киевом, и намерена использовать весь спектр дипломатических инструментов для мирного урегулирования конфликта.
«Мы продолжаем стремиться к миру и не прекращаем наших усилий. Находимся в диалоге с Россией и Украиной. Видим текущую динамику как шанс для установления прочного мира. Мы всячески подчеркиваем, что упускать такую возможность нельзя. Призываем не закрывать это окно. В дело идут все наши дипломатические ресурсы и потенциал. Потушить этот крупный пожар в нашем регионе — как гуманитарная обязанность, так и шаг, отвечающий интересам нашей страны», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Заявление прозвучало во время общения президента с журналистами по возвращении из Азербайджана.
Глава государства также выразил надежду на достижение компромисса в результате текущих мирных инициатив. «У меня есть надежда на достижение желаемого компромисса. Весь мир убедился в том, что эта война кардинально изменила архитектуру безопасности Европы, особенно в сфере энергетики. Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российских энергоносителей. Это, в свою очередь, повышает геополитическую значимость стран, выступающих транзитерами энергоресурсов, таких как Турция», — отметил турецкий лидер.