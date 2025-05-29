USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Турция пытается остановить войну

14:25 1393

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает постоянные контакты как с Москвой, так и с Киевом, и намерена использовать весь спектр дипломатических инструментов для мирного урегулирования конфликта.

«Мы продолжаем стремиться к миру и не прекращаем наших усилий. Находимся в диалоге с Россией и Украиной. Видим текущую динамику как шанс для установления прочного мира. Мы всячески подчеркиваем, что упускать такую возможность нельзя. Призываем не закрывать это окно. В дело идут все наши дипломатические ресурсы и потенциал. Потушить этот крупный пожар в нашем регионе — как гуманитарная обязанность, так и шаг, отвечающий интересам нашей страны», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Заявление прозвучало во время общения президента с журналистами по возвращении из Азербайджана.

Глава государства также выразил надежду на достижение компромисса в результате текущих мирных инициатив. «У меня есть надежда на достижение желаемого компромисса. Весь мир убедился в том, что эта война кардинально изменила архитектуру безопасности Европы, особенно в сфере энергетики. Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российских энергоносителей. Это, в свою очередь, повышает геополитическую значимость стран, выступающих транзитерами энергоресурсов, таких как Турция», — отметил турецкий лидер.

Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 9649
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры обновлено 14:20
14:20 4146
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
15:00 1228
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото; обновлено 14:53
14:53 2068
Эрдоган обратился к Тегерану
Эрдоган обратился к Тегерану
14:54 1615
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
14:46 1181
Турция пытается остановить войну
Турция пытается остановить войну
14:25 1394
НАТО удваивает армию на фоне возможной войны
НАТО удваивает армию на фоне возможной войны
14:20 1005
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема
12:11 4926
Что русские замышляют в Боснии?
Что русские замышляют в Боснии? горячая тема; все еще актуально
02:27 4836
Крушение самолета в Южной Корее: выживших нет
Крушение самолета в Южной Корее: выживших нет фото и видео; обновлено 14:21
14:21 3429

ЭТО ВАЖНО

Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 9649
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры обновлено 14:20
14:20 4146
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
15:00 1228
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото; обновлено 14:53
14:53 2068
Эрдоган обратился к Тегерану
Эрдоган обратился к Тегерану
14:54 1615
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
14:46 1181
Турция пытается остановить войну
Турция пытается остановить войну
14:25 1394
НАТО удваивает армию на фоне возможной войны
НАТО удваивает армию на фоне возможной войны
14:20 1005
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема
12:11 4926
Что русские замышляют в Боснии?
Что русские замышляют в Боснии? горячая тема; все еще актуально
02:27 4836
Крушение самолета в Южной Корее: выживших нет
Крушение самолета в Южной Корее: выживших нет фото и видео; обновлено 14:21
14:21 3429
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться