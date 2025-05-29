Названа дата и место проведения «Рамштайн-28»

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-28») состоится в среду, 4 июня 2025 года, в штаб-квартире НАТО. Об этом говорится в анонсе, опубликованном на официальном сайте Альянса.

Организаторами выступают Великобритания и Германия, которые совместно созывают группу для обсуждения текущих и будущих форм поддержки Украины.

На следующий день, 5 июня, в штаб-квартире также запланировано заседание министров обороны стран НАТО.

Предыдущее совещание в формате «Рамштайн» прошло 11 апреля. По итогам встречи министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что объем новых обязательств по военной поддержке Украины от стран-участниц превысил 21 млрд евро. При этом Великобритания намерена выделить 4,5 млрд фунтов только в 2025 году.