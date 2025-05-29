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Названа дата и место проведения «Рамштайн-28»

14:39 733

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-28») состоится в среду, 4 июня 2025 года, в штаб-квартире НАТО. Об этом говорится в анонсе, опубликованном на официальном сайте Альянса.

Организаторами выступают Великобритания и Германия, которые совместно созывают группу для обсуждения текущих и будущих форм поддержки Украины.

На следующий день, 5 июня, в штаб-квартире также запланировано заседание министров обороны стран НАТО.

Предыдущее совещание в формате «Рамштайн» прошло 11 апреля. По итогам встречи министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что объем новых обязательств по военной поддержке Украины от стран-участниц превысил 21 млрд евро. При этом Великобритания намерена выделить 4,5 млрд фунтов только в 2025 году.

В ходе апрельского заседания была также сформирована коалиция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), лидерство в которой взяла на себя Германия. Как пояснил министр обороны ФРГ Борис Писториус, коалиция будет направлена на поддержку Украины в следующих направлениях:

  • обеспечение защищенных каналов связи,
  • сбор разведывательных данных,
  • подавление вражеских коммуникаций,
  • противодействие дронам и навигационным системам противника.

Несмотря на международные усилия, Писториус подчеркнул, что перспективы скорого мира в Украине пока не просматриваются даже с учетом дипломатической активности США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, выразил стремление провести одно из следующих заседаний формата «Рамштайн» непосредственно на территории Украины.

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