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Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова

14:46 1189

Завершился судебный процесс над Нурали Мамедовым, которого обвиняли в мошенничестве в отношении подполковника Алтая Алекперова. Мамедов пообещал подполковнику, что за деньги и посредством своих связей с важными людьми закроет его уголовное дело.

По данным haqqin.az, два года назад Военная прокуратура начала расследование: металлолом и отходы, принадлежавшие Минобороны, продавали дешевле рыночной стоимости, из-за чего бюджет недосчитался денег. Подполковник Алтай Алекперов, командир одной из воинских частей, попал под следствие и получил указание возместить ущерб.

Тут появился Нурели Мамедов. Он убедил Алекперова, что за 150 тысяч манатов через свои связи решит его проблему и закроет дело. Подполковник поверил, взял кредиты и в марте 2023 года отдал Мамедову 100 тысяч, а через месяц — еще 50 тысяч. Но обещанного не случилось.

Позже Мамедов вернул 110 тысяч манатов. Эти деньги Алекперов направил на погашение ущерба государству, и его дело закрыли. Но 40 тысяч манатов подполковник так и не получил обратно. После почти двух лет безуспешных попыток вернуть деньги он обратился в полицию.

Против Мамедова завели дело за мошенничество в крупном размере (статья 178.3.2 Уголовного кодекса). На время следствия его оставили под надзором полиции. В суде Мамедов заявил, что не виноват, что видел Алекперова всего раз и что его просто попросили помочь через общих знакомых.

На суде Алекперов сказал, что ущерб ему возместили, и претензий к Мамедову у него нет. Тем не менее суд приговорил Мамедова к 5 годам тюрьмы. Его арестовали прямо в зале суда.

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