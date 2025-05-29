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Эрдоган обратился к Тегерану

14:54 1625

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги визита в Азербайджан, выразил стремление к установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Прочный мир в регионе принесет пользу всем сторонам. Мы рады видеть, что мир между Азербайджаном и Арменией становится все ближе, и удовлетворены этим процессом. Турция внимательно следит за развитием событий и вносит свой вклад в достижение мира. Устойчивое урегулирование будет выгодно как Азербайджану и Армении, так и нашей стране. У нас с Арменией осторожный процесс нормализации. Нет причин для опасений», — подчеркнул Эрдоган.

Говоря о Зангезурском коридоре, турецкий лидер отметил его стратегическое значение: «Это не только дорога, связывающая Нахчыван и Азербайджан, но и новая линия интеграции через Турцию к тюркскому миру. Открытие коридора в ближайшее время укрепит транспортную и энергетическую инфраструктуру Южного Кавказа».

Эрдоган также выразил надежду на поддержку Ирана в шагах, направленных на мир и развитие региона. «Каждый шаг к миру, каждая открытая дорога или коридор не только принесут экономические выгоды, но и будут способствовать сближению стран», — заключил он.

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