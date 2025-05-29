Арабы боятся злить Иран

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом выразили резкое несогласие с возможными ударами США или Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана.

По информации издания, лидеры стран Персидского залива призвали Трампа продолжать попытки достичь новой ядерной сделки с Тегераном, подчеркивая риски эскалации конфликта. В арабских странах опасаются, что в случае атаки они могут стать целями ответного удара, так как на их территории размещены американские военные базы.

Сообщается, что эмир Катара предупредил Трампа: в случае конфликта именно страны Залива окажутся наиболее уязвимыми. В свою очередь, ОАЭ подчеркнули, что дипломатическое урегулирование остаётся наилучшим вариантом развития событий.

Ранее президент США сообщил, что в телефонной беседе предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от любых действий, которые могли бы сорвать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

21 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Израиль готовит удар по ядерной инфраструктуре Ирана, и вероятность такого сценария заметно возросла в последние месяцы. Предполагается, что Тель-Авив может стремиться силой склонить Иран к уступкам или вовсе сорвать переговорный процесс.

23 мая в Риме представители Ирана и США провели пятый раунд переговоров при посредничестве Омана. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил об «определённом, но не окончательном прогрессе», а иранский переговорщик Аббас Аракчи выразил надежду, что в течение одной-двух следующих встреч можно будет достичь конкретных договоренностей.