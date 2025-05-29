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Арабы боятся злить Иран

14:55 760

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встреч с президентом США Дональдом Трампом выразили резкое несогласие с возможными ударами США или Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, лидеры стран Персидского залива призвали Трампа продолжать попытки достичь новой ядерной сделки с Тегераном, подчеркивая риски эскалации конфликта. В арабских странах опасаются, что в случае атаки они могут стать целями ответного удара, так как на их территории размещены американские военные базы.

Сообщается, что эмир Катара предупредил Трампа: в случае конфликта именно страны Залива окажутся наиболее уязвимыми. В свою очередь, ОАЭ подчеркнули, что дипломатическое урегулирование остаётся наилучшим вариантом развития событий.

Ранее президент США сообщил, что в телефонной беседе предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от любых действий, которые могли бы сорвать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

21 мая телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Израиль готовит удар по ядерной инфраструктуре Ирана, и вероятность такого сценария заметно возросла в последние месяцы. Предполагается, что Тель-Авив может стремиться силой склонить Иран к уступкам или вовсе сорвать переговорный процесс.

23 мая в Риме представители Ирана и США провели пятый раунд переговоров при посредничестве Омана. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил об «определённом, но не окончательном прогрессе», а иранский переговорщик Аббас Аракчи выразил надежду, что в течение одной-двух следующих встреч можно будет достичь конкретных договоренностей.

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