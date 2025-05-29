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Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»

15:00 1238

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о постепенном улучшении отношений между Анкарой и Ереваном. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы проходим через постепенный процесс нормализации отношений с Арменией. По достижении мира и нормализации мы увидим, что наши страны выиграют от этого», - сказал Эрдоган.

В 2024 году на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Нью-Йорке Эрдоган отметил значительный прогресс в нормализации отношений без предварительных условий и подчеркнул важность продолжения диалога. Также он заявил, что Турция продолжит координировать свои усилия по нормализации с Арменией с учетом позиции Азербайджана.

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