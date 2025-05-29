Стирают остатки «Хезболлы»

В последние недели на юге Ливана происходят события, которые еще недавно казались невозможными даже теоретически: регулярная армия Ливана последовательно демонтирует инфраструктуру «Хезболлы» - параллельной квазигосударственной военизированной структуры, десятилетиями доминировавшей в этом регионе. Процесс разоружения вооружённого крыла шиитской группировки происходит при активной разведывательной поддержке Израиля, которая оказывается при посредничестве США. Особенно примечательны темпы разоружения. Израильские и американские источники признают: уровень эффективности действий армии Ливана и скорость демонтажа опорных пунктов «Хезболлы» оказались выше всяких ожиданий. На сегодняшний день, по словам премьер-министра Ливана Навафа Салама, выполнено около 80 процентов задач по разоружению инфраструктуры «Хезболлы» на юге страны. Сам Салам подчёркивает необходимость распространения государственного контроля на всю территорию Ливана, и заявляет: «Во всем Ливане государство должно обладать монополией на оружие».

Эта трансформация не происходит в вакууме и стала возможна благодаря ряду факторов. Прежде всего, международному давлению. После начала войны в Газе в 2023 году и эскалации военных действий вдоль ливано-израильской границы США усилили давление на правительство Ливана, требуя от него сдерживания «Хезболлы» как необходимый фактор региональной дестабилизации. Свою роль сыграл и экономический коллапс Ливана. Внутренний кризис, охвативший банковский сектор, национальную валюту и систему госуправления, ослабил позиции «Хезболлы» как некогда надежного социального патрона. Группировка столкнулась с сокращением финансирования из Ирана и падением поддержки среди шиитского населения, пострадавшего от инфляции и обнищания. И наконец, нельзя не отметить израильскую стратегию вооруженного давления. С начала 2024 года ЦАХАЛ увеличил интенсивность авиаударов по целям на ливанской территории. Согласно открытым данным, ликвидации командиров «Хезболлы» происходят практически еженедельно, а удары по складам вооружения и базам группировки дестабилизировали её внутреннюю логистику.

Особого внимания заслуживает характер взаимодействия между Израилем и Ливаном – соседними странами, у которых нет официальных дипломатических отношений. Передача разведывательной информации через США стала уникальной формой оперативного сотрудничества. Израиль предоставляет точные данные о местоположении объектов «Хезболлы», а ливанская армия выполняет оперативные действия по их разоружению или ликвидации. Часть захваченного оружия утилизируется, остальное переходит в распоряжение регулярной армии Ливана, что укрепляет её потенциал и снижает зависимость от теневых вооружённых формирований. Разоружение распространяется и на другие горячие точки страны. В частности, правительство Ливана начало многоэтапный план по нейтрализации палестинских вооружённых формирований, базирующихся в лагерях беженцев. Уже проведены аресты боевиков, причастных к ракетным обстрелам территории Израиля. Представители ХАМАС в Ливане, вероятно, под давлением Бейрута, выразили готовность выдать подозреваемых, подчеркнув, что обстрелы Израиля были «индивидуальной инициативой». Что также свидетельствует о попытках властей восстановить контроль над безопасностью в национальном масштабе. Особо стоит отметить борьбу с «Хезболлой» в стратегически важных гражданских структурах. В начале мая The Wall Street Journal сообщила, что были уволены десятки сотрудников международного аэропорта Бейрута, подозреваемых в связях с «Хезболлой». Это первый шаг к демонтажу теневой логистической сети, посредством которой «Хезболла» на протяжении десятилетий осуществляла контрабанду оружия и финансовые операции. Премьер-министр Ливана заявил, что законы «вновь начали применяться».