Стирают остатки «Хезболлы»

В последние недели на юге Ливана происходят события, которые еще недавно казались невозможными даже теоретически: регулярная армия Ливана последовательно демонтирует инфраструктуру «Хезболлы» - параллельной квазигосударственной военизированной структуры, десятилетиями доминировавшей в этом регионе.
Процесс разоружения вооружённого крыла шиитской группировки происходит при активной разведывательной поддержке Израиля, которая оказывается при посредничестве США.
Особенно примечательны темпы разоружения. Израильские и американские источники признают: уровень эффективности действий армии Ливана и скорость демонтажа опорных пунктов «Хезболлы» оказались выше всяких ожиданий. На сегодняшний день, по словам премьер-министра Ливана Навафа Салама, выполнено около 80 процентов задач по разоружению инфраструктуры «Хезболлы» на юге страны. Сам Салам подчёркивает необходимость распространения государственного контроля на всю территорию Ливана, и заявляет: «Во всем Ливане государство должно обладать монополией на оружие».
Эта трансформация не происходит в вакууме и стала возможна благодаря ряду факторов. Прежде всего, международному давлению. После начала войны в Газе в 2023 году и эскалации военных действий вдоль ливано-израильской границы США усилили давление на правительство Ливана, требуя от него сдерживания «Хезболлы» как необходимый фактор региональной дестабилизации.
Свою роль сыграл и экономический коллапс Ливана. Внутренний кризис, охвативший банковский сектор, национальную валюту и систему госуправления, ослабил позиции «Хезболлы» как некогда надежного социального патрона. Группировка столкнулась с сокращением финансирования из Ирана и падением поддержки среди шиитского населения, пострадавшего от инфляции и обнищания.
И наконец, нельзя не отметить израильскую стратегию вооруженного давления. С начала 2024 года ЦАХАЛ увеличил интенсивность авиаударов по целям на ливанской территории. Согласно открытым данным, ликвидации командиров «Хезболлы» происходят практически еженедельно, а удары по складам вооружения и базам группировки дестабилизировали её внутреннюю логистику.
Особого внимания заслуживает характер взаимодействия между Израилем и Ливаном – соседними странами, у которых нет официальных дипломатических отношений. Передача разведывательной информации через США стала уникальной формой оперативного сотрудничества. Израиль предоставляет точные данные о местоположении объектов «Хезболлы», а ливанская армия выполняет оперативные действия по их разоружению или ликвидации. Часть захваченного оружия утилизируется, остальное переходит в распоряжение регулярной армии Ливана, что укрепляет её потенциал и снижает зависимость от теневых вооружённых формирований.
Разоружение распространяется и на другие горячие точки страны. В частности, правительство Ливана начало многоэтапный план по нейтрализации палестинских вооружённых формирований, базирующихся в лагерях беженцев. Уже проведены аресты боевиков, причастных к ракетным обстрелам территории Израиля.
Представители ХАМАС в Ливане, вероятно, под давлением Бейрута, выразили готовность выдать подозреваемых, подчеркнув, что обстрелы Израиля были «индивидуальной инициативой». Что также свидетельствует о попытках властей восстановить контроль над безопасностью в национальном масштабе.
Особо стоит отметить борьбу с «Хезболлой» в стратегически важных гражданских структурах. В начале мая The Wall Street Journal сообщила, что были уволены десятки сотрудников международного аэропорта Бейрута, подозреваемых в связях с «Хезболлой». Это первый шаг к демонтажу теневой логистической сети, посредством которой «Хезболла» на протяжении десятилетий осуществляла контрабанду оружия и финансовые операции. Премьер-министр Ливана заявил, что законы «вновь начали применяться».
Хотя перечисленные выше шаги правительства Ливана, безусловно, заслуживают признания, международные аналитики предостерегают от преждевременного оптимизма, считая, что даже несмотря на внушительные потери, организация «Хезболла» все еще остаётся мощной военной и политической силой. Помимо того, что ее представители занимают посты в парламенте и правительстве Ливана, организация по-прежнему пользуется поддержкой части шиитского населения, особенно в условиях, когда государственные институты Ливана откровенно слабы.
Кроме того, значительная часть операций происходит при внешнем давлении и при наличии международной логистической поддержки. Вопрос в том, сможет ли Ливан самостоятельно сохранить достигнутый прогресс, когда внимание США и Израиля будет отвлечено другими кризисами — от Украины до Индо-Тихоокеанского региона.
Подытоживая, следует признать, что впервые за многие годы Ливан демонстрирует в вопросах безопасности признаки восстановления государственной субъектности. Налицо также крайне редкий пример координации усилий между традиционными противниками (Израиль и Ливан) при посредничестве союзника (США), направленных на ослабление транснациональной шиитской сети, поддерживаемой Ираном.
Если текущая тенденция продолжится, это может стать не только поворотным моментом в истории внутренней политики Ливана, но и отправной точкой для новой архитектуры безопасности в Восточном Средиземноморье.