Почему Трамп тянет с санкциями?

Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому не вводит новые санкции. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Трампа ввести новые санкции против Москвы на фоне атак по объектам в Украине. Однако американский лидер рассчитывает на плодотворное сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и считает, что санкции могут привести к ухудшению отношений с РФ и эскалации конфликта.

«Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может сорвать надежды на прекращение огня в трехлетнем конфликте», — говорится в публикации.

При этом в агентстве со ссылкой на слова помощников Трампа заявили, что его разочарование действиями Москвы растет с каждым днем. В Reuters не исключили, что в ближайшее время глава Белого дома может передумать и оказать давление на Россию при помощи новых санкций. Журналисты утверждают, что новый пакет антироссийских санкций США уже готов. Он включает в себя в том числе банковские и энергетические меры.

Телеканал NBC News отмечает, что в США усиливается давление на президента Дональда Трампа, чтобы он принял новые санкции против России. «Высокопоставленные чиновники в США наращивают давление на Трампа, чтобы он задумался о более жестких мерах в отношении России. Речь, в частности, идет о новых санкциях», - отмечает NBC News. По данным телеканала, у американского лидера «может не быть выбора», если ястребы в Сенате добьются принятия законопроекта о пошлинах в 500% для стран, торгующих с Россией.