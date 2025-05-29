Эрдоган рассказал о больших планах Турции

«Каждый успех, которого мы добиваемся в области энергетики, - это не только экономическая, но и стратегическая выгода. Открытие запасов в 75 млрд кубометров природного газа в Черном море является итогом нашей интенсивной и планомерной работы. Турция превратилась не только в страну - импортер энергоресурсов, но и в страну, добывающую их, в потенциального экспортера энергоресурсов», - приводит заявления Эрдогана Anadolu.

«Мы увидели, в каком положении оказались страны Евросоюза в сфере энергетики при российско-украинской войне, оно очень плохое. Чтобы избежать подобной ситуации, мы предпринимаем решительные шаги для достижения нашей цели - снижения внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ», - отметил Эрдоган.

По его словам, Турция благодаря открытию новых месторождений энергоносителей становится одной из стран, задающих направление в отрасли в регионе: «Наша страна, находящаяся в центре транзитных энергетических путей, с ростом добычи природного газа станет не только транзитным маршрутом, но и центром ценообразования, хранения и торговли».

«1 апреля мы впервые за 27 лет доставили газ из Туркменистана в Турцию. Мы получаем много запросов на природный газ от европейских лидеров, которые время от времени звонят нам во время наших зарубежных визитов. Мы начали экспортировать природный газ в Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию. После нашего визита в Пакистан в феврале наши коллеги отправились в Пакистан, где пакистанские государственные компании и Turkish Petroleum договорились о разведке двух наземных месторождений в этой стране. Сегодня мы достигли соглашения о морской разведке и в ближайшее время приступим к ней. Мы также активизируем и продолжим эту деятельность вместе с Ливией и другими странами», - сообщил Эрдоган.