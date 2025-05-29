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Эрдоган заявил о начале работы над новой конституцией

15:28 318

Новая конституция — это обещание, которое мы дали нашей нации, и отступать от этого нельзя. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

По его словам, в Турции почти все партии и лидеры на избирательных аренах всегда обещали турецкому народу новую конституцию.

«Они обещают, но не предпринимают никаких шагов. Мы предприняли конкретные шаги в этом направлении и начали подготовку. Команда, которую мы назначили, проведет очень тщательное исследование», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что назначил 11 человек на изучение новой конституции: «Надеюсь, они начнут эти исследования в ближайшие дни. Мы хотим, чтобы это был текст, укрепляющий демократическую легитимность и гарантирующий права и свободы турецкого народа».

Эрдоган также заявил, что язык действующей Конституции является проблемным. «Мы хотим создать простую, понятную и практичную конституцию. Мы настроены доброжелательно и ожидаем доброжелательного подхода», - заметил он.

Президент Турции призвал вместе выполнить обещание, которое они дали нации: «Потому что конституция охватывает всю нацию. Вот почему мы ищем здесь максимально широкий консенсус. К сожалению, обычный подход Республиканской народной партии - «мы этого не хотим» - также проявил себя в этом вопросе. Политика формируется вокруг всего общества. Если РНП также согласится в этом вопросе, почему бы нам не работать с ними? Мы будем. Но, к сожалению, это сейчас не обсуждается».

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