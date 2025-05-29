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Ледник почти полностью уничтожил деревню в Швейцарии

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15:43 474

Большая часть деревни Блаттен в швейцарском кантоне Вале была разрушена при обрушении на нее грязевого потока и обломков отколовшегося в Альпах ледника. Об этом 28 мая сообщила газета The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Помимо поселка потоки попали в местную реку и лесистую часть долины около Блаттена. По словам главы региональной службы безопасности Стефана Ганцера, «около 90% деревни либо покрыто селью, либо уничтожено». Он также заявил, что ситуация может усугубиться.

Представитель местного правительства Маттиас Эбенер уведомил, что по меньшей мере один человек пропал без вести.

В деревне Блаттен проживает порядка 300 человек. 19 мая поселение было эвакуировано, поскольку геологическая служба предупредила о возможном сходе лавины.

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