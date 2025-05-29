Европа поддержала ракеты дальнего действия для Украины

Об этом она сказала в интервью итальянскому изданию La Stampa.

«Я считаю заявления канцлера Мерца очень сильными. Мы ждали этого много лет — особенно от Германии. Мы слишком долго откладывали выдачу Украине лицензий на производство вооружений», — заявила Метсола.

По её словам, с аналогичной просьбой к европейским странам ранее обращался президент Украины Владимир Зеленский.

26 мая Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США снимают ограничения на дальность ударов поставляемого Украине оружия, позволяя использовать его на территории России. Он также отметил, что возможна передача Киеву крылатых ракет Taurus — дальнобойных и высокоточных средств поражения.