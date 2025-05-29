Сирия покидает список спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма.
Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на спецпредставителя Трампа по Сирии Томаса Баррака.
По словам Баррака, основной целью администрации США является «расширение прав и возможностей» нынешнего сирийского правительства в Дамаске.
Он также затронул вопрос сирийско-израильских отношений, назвав их «решаемой проблемой». По его мнению, путь к нормализации между странами лежит через прямой диалог.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении отменить все санкции против Сирии.
*** 16:22
В столице Сирии Дамаске состоялось открытие резиденции посла США — впервые с момента закрытия американского посольства в 2012 году.
Как сообщает сирийское агентство SANA, в церемонии приняли участие американский посол в Турции Томас Баррак, назначенный специальным представителем США в Сирии, и глава сирийского МИД Асад аль-Шайбани.
Хотя полноценное посольство по-прежнему не возобновило работу, этот шаг стал символом потепления отношений между Вашингтоном и новым сирийским правительством. Ранее, после декабрьского свержения Башара Асада, США заняли выжидательную позицию в отношении переходной власти, однако под влиянием Турции и Саудовской Аравии начали курс на сближение с Дамаском.
В мае президент США Дональд Трамп провёл встречу с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде. После переговоров Вашингтон частично снял санкции, введенные в эпоху режима Асада. Были отменены ограничения в отношении Центробанка Сирии, нескольких крупных банков, авиакомпании Syrian Air, а также нефтегазовых компаний. Кроме того, США сняли персональные санкции с самого аш-Шараа, несмотря на его прошлое в радикальной группировке «Хайят Тахрир аш-Шам».