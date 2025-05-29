Сирия покидает список спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп намерен исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма.

Об этом сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на спецпредставителя Трампа по Сирии Томаса Баррака.

По словам Баррака, основной целью администрации США является «расширение прав и возможностей» нынешнего сирийского правительства в Дамаске.

Он также затронул вопрос сирийско-израильских отношений, назвав их «решаемой проблемой». По его мнению, путь к нормализации между странами лежит через прямой диалог.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении отменить все санкции против Сирии.