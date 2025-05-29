Белград проверит все договоры о поставках оружия от сербских компаний и расторгнет сделки, связанные с Украиной, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Вклад сербского военно-промышленного комплекса на военную помощь Украине исчисляется сотней тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину, - отмечается в сообщении. - По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому официальным Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине».

В нем отмечается, что «прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников».

«В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств», - заявили в СВР.

В СВР обратили внимание и на то, что вклад сербских оборонщиков на военную помощь Украине исчисляется сотней тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.

Отмечается, что в поставках в Украину участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

В июне 2024 года газета Financial Times рассказала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые затем поступили в Украину через третьих лиц, составил около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич отрицать поставки не стал и назвал эту цифру «в целом точной». При этом он отметил, что экспорт боеприпасов — «часть экономического возрождения» страны. «Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело», — сказал Вучич Financial Times.