Зеленский: Мир возможен после Путина, но перемирие – уже завтра

Об этом говорится в интервью Зеленского для немецкого издания Tagesschau.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый и устойчивый мир в Украине, скорее всего, наступит только после ухода Владимира Путина от власти. Однако, по его словам, уже сейчас существует возможность для промежуточного решения - прекращения огня и начала процесса к долгосрочному урегулированию.

Глава украинского государства подчеркнул, что на данный момент не видит готовности России прекратить войну, а также отметил недостаточную решительность международного давления на Москву. В частности, он указал, что США вовлечены, но не на 100%, тогда как Китай и страны Глобального Юга, по его мнению, сдержаны в своих действиях.

«У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Однако мир, начинающийся с прекращения огня, а затем с шагов к устойчивому миру, может начаться уже завтра», — подчеркнул Зеленский.

16 мая в Турции прошла первая за долгое время прямая встреча представителей Украины и России, на которой обсуждалась возможность прекращения полномасштабной войны. В этот же день в страну прибыл Зеленский, ожидая личной встречи с Путиным, однако российский лидер не отреагировал на приглашение.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента РФ Владимир Мединский. Ключевой темой переговоров стал масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который был проведён в три этапа в течение последнего уикенда.

После встречи Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Украинская сторона пока официально не подтвердила участие.