USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Зеленский: Мир возможен после Путина, но перемирие – уже завтра

16:34 920

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый и устойчивый мир в Украине, скорее всего, наступит только после ухода Владимира Путина от власти. Однако, по его словам, уже сейчас существует возможность для промежуточного решения - прекращения огня и начала процесса к долгосрочному урегулированию.

Об этом говорится в интервью Зеленского для немецкого издания Tagesschau.

Глава украинского государства подчеркнул, что на данный момент не видит готовности России прекратить войну, а также отметил недостаточную решительность международного давления на Москву. В частности, он указал, что США вовлечены, но не на 100%, тогда как Китай и страны Глобального Юга, по его мнению, сдержаны в своих действиях.

«У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Однако мир, начинающийся с прекращения огня, а затем с шагов к устойчивому миру, может начаться уже завтра», — подчеркнул Зеленский.

16 мая в Турции прошла первая за долгое время прямая встреча представителей Украины и России, на которой обсуждалась возможность прекращения полномасштабной войны. В этот же день в страну прибыл Зеленский, ожидая личной встречи с Путиным, однако российский лидер не отреагировал на приглашение.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, а российскую — помощник президента РФ Владимир Мединский. Ключевой темой переговоров стал масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который был проведён в три этапа в течение последнего уикенда.

После встречи Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Украинская сторона пока официально не подтвердила участие.

Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 29
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 575
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
15:01 1847
Сербия «стреляет России в спину»
Сербия «стреляет России в спину»
16:31 1690
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
16:09 1316
Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 10022
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры обновлено 14:20
14:20 5387
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
15:00 2366
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото; обновлено 14:53
14:53 2863
Эрдоган обратился к Тегерану
Эрдоган обратился к Тегерану
14:54 2901
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
14:46 2072

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 29
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 575
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
15:01 1847
Сербия «стреляет России в спину»
Сербия «стреляет России в спину»
16:31 1690
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
16:09 1316
Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 10022
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры обновлено 14:20
14:20 5387
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
15:00 2366
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото; обновлено 14:53
14:53 2863
Эрдоган обратился к Тегерану
Эрдоган обратился к Тегерану
14:54 2901
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
14:46 2072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться