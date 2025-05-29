В Баку международная конференция по адаптации систем соцзащиты к современным вызовам

В Баку начала свою работу международная конференция на тему «Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира», организованная при совместном участии Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (BPSFA) и Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. В сообщении Минтруда говорится, что в мероприятии, которое продлится два дня, участвуют представители правительственных структур, международных организаций, а также учреждений социальной защиты из Сербии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Таджикистана.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на открытии конференции, подчеркнул важность этого форума для укрепления глобального сотрудничества и обмена опытом в сфере социальной защиты. Он отметил, что избрание председателя Государственного фонда социальной защиты Азербайджана на пятилетний срок главой BPSFA на общем собрании в 2023 году является очередным ярким свидетельством растущего международного авторитета страны. Министр сообщил, что благодаря особому вниманию президента Ильхама Алиева к социальной сфере в последние годы в Азербайджане реализованы пять крупных пакетов социальных реформ. Эти реформы охватили 4 миллиона человек, их ежегодный дополнительный финансовый объем составил 7,6 миллиарда манатов, что привело к значительному увеличению социальных выплат. Анар Алиев также рассказал о программах социальной поддержки семей шехидов и участников войны, а также о мерах по обеспечению занятости переселенных в рамках программы «Великое возвращение» граждан на освобожденные от оккупации территории. Министр отметил преимущества концепции DOST, подчеркнув, что более 90 процентов из 159 услуг министерства переведены в электронный формат, из них 60 — предоставляются в проактивном режиме. Были также представлены реформы, проведенные в рамках деятельности Государственного фонда социальной защиты. По его словам, только за прошлый год министерство было удостоено 116 международных наград. Было отмечено, что трансформация рынка труда, рост нестандартных форм занятости, демографические изменения в структуре населения, изменение климата и широкое применение искусственного интеллекта требуют обеспечения гибкости и устойчивости систем социальной защиты. В этом контексте одним из ключевых приоритетов является модернизация институтов социальной защиты на основе инновационных подходов. Анар Алиев подчеркнул открытость Азербайджана к международному сотрудничеству, обмену опытом и совместным инициативам, пожелав участникам конференции успехов.