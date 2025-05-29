USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Обсуждены вопросы будущего сотрудничества с Международной ассоциацией соцобеспечения

17:03 209

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев провел встречу с генеральным секретарем Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Марселу Аби-Рамия Каэтану.

Как сообщили в министерстве, встреча состоялась в рамках международной конференции на тему «Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира», организованной в Баку Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов совместно с Государственным фондом социальной защиты, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения.

Анар Алиев отметил достигнутые за последние годы успехи в ходе реформ системы социальной защиты в Азербайджане, подчеркнул важную роль сотрудничества с МАСО в этом процессе. Было подчеркнуто значение поддержки, которую оказывает ассоциация странам-членам в совершенствовании их систем социальной защиты в соответствии с передовой международной практикой.

Отмечено, что сотрудничество МАСО с министерством и его структурами постоянно расширяется, а подписанный в прошлом году документ о сотрудничестве между Госфондом и ассоциацией способствовал укреплению связей между сторонами.

Марселу Аби-Рамия Каэтану выразил высокую оценку проводимым в Азербайджане устойчивым социальным реформам и выразил удовлетворение активным взаимодействием министерства и его структур с МАСО. Он также подчеркнул значимость проходящей в Баку международной конференции, посвященной адаптации систем социальной защиты к современным вызовам.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между министерством и Международной ассоциацией социального обеспечения.

Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 31
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 576
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
15:01 1848
Сербия «стреляет России в спину»
Сербия «стреляет России в спину»
16:31 1692
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
16:09 1317
Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 10022
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры обновлено 14:20
14:20 5389
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
15:00 2367
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото; обновлено 14:53
14:53 2863
Эрдоган обратился к Тегерану
Эрдоган обратился к Тегерану
14:54 2901
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
14:46 2074

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 31
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 576
Стирают остатки «Хезболлы»
Стирают остатки «Хезболлы» наша корреспонденция
15:01 1848
Сербия «стреляет России в спину»
Сербия «стреляет России в спину»
16:31 1692
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
Память, единство, дипломатия: как Красная Слобода стала точкой притяжения в День спасения
16:09 1317
Не захлебнулся. Кипит протест
Не захлебнулся. Кипит протест что происходит в Тбилиси?
02:42 10022
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры обновлено 14:20
14:20 5389
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
Эрдоган: «Турция и Армения выиграют»
15:00 2367
Арабские бизнесмены у Алиева
Арабские бизнесмены у Алиева фото; обновлено 14:53
14:53 2863
Эрдоган обратился к Тегерану
Эрдоган обратился к Тегерану
14:54 2901
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
Мамедов поплатился за обман подполковника Алекперова
14:46 2074
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться