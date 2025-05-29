Обсуждены вопросы будущего сотрудничества с Международной ассоциацией соцобеспечения

Как сообщили в министерстве, встреча состоялась в рамках международной конференции на тему «Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира», организованной в Баку Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов совместно с Государственным фондом социальной защиты, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения.

Анар Алиев отметил достигнутые за последние годы успехи в ходе реформ системы социальной защиты в Азербайджане, подчеркнул важную роль сотрудничества с МАСО в этом процессе. Было подчеркнуто значение поддержки, которую оказывает ассоциация странам-членам в совершенствовании их систем социальной защиты в соответствии с передовой международной практикой.

Отмечено, что сотрудничество МАСО с министерством и его структурами постоянно расширяется, а подписанный в прошлом году документ о сотрудничестве между Госфондом и ассоциацией способствовал укреплению связей между сторонами.

Марселу Аби-Рамия Каэтану выразил высокую оценку проводимым в Азербайджане устойчивым социальным реформам и выразил удовлетворение активным взаимодействием министерства и его структур с МАСО. Он также подчеркнул значимость проходящей в Баку международной конференции, посвященной адаптации систем социальной защиты к современным вызовам.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между министерством и Международной ассоциацией социального обеспечения.