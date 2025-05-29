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Китай отказал Украине, но поставляет дроны России

16:57 723

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай перестал продавать популярные квадрокоптеры Mavic украинской стороне и другим европейским странам, одновременно продолжая их поставки в Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы государства немецкому изданию.

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев, - сказал Зеленский группе журналистов. - На российской территории действуют производственные линии, где присутствуют китайские представители».

Mavic - гражданский квадрокоптер, который широко используют для аэросъемки, но на войне его адаптировали как разведывательный и ударный беспилотник, способный доставлять взрывчатку. Именно благодаря мобильности и небольшим размерам Mavic активно применяют для наблюдения за перемещением дат и внезапных атак на вражеские позиции.

Использование беспилотников стало центральным элементом войны в Украине: они радикально изменили тактику обеих сторон на передовой и все чаще наносят удары глубоко в тыл противника.

Европейский чиновник, которого цитирует Bloomberg, подтвердил слова Зеленского и отметил, что с апреля Китай ограничил поставки ключевых компонентов для БПЛА, таких как магниты для моторов, своим западным клиентам - США и европейским странам. Зато поставки китайских комплектующих российским производителям беспилотников наоборот увеличили.

«Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, - как нам оценивать такие шаги?» - прокомментировал Зеленский.

«Позиция Китая по Украине последовательная и четкая: мы стремимся к прекращению войны и содействию мирным переговорам, - заявило Министерство иностранных дел КНР в комментарии для Bloomberg News. - Китай никогда не поставлял ни одной стороне летального оружия и строго контролирует товары двойного назначения. Мы решительно осуждаем безосновательные обвинения и политические манипуляции».

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