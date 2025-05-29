Новый план США по Газе: 10 заложников и 60 дней без огня

Новое разработанное США соглашение по решению кризиса в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников в Газе, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источник.

«По словам израильского официального лица, новое предложение от спецпосланника США Стива Уиткоффа предусматривает освобождение 10 человек, которых держат в заложниках в Газе, и возвращение на родину 18 тел погибших заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня», - пишет издание.

Кроме того, согласно этому плану, ООН возобновит поставку гуманитарной помощи палестинцам.

При этом в тексте документа «не содержится обещания Израиля закончить войну», отмечает источник.