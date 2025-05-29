Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку

На рынках Армении появятся азербайджанские товары, а на рынках Азербайджана – армянские, как это было раньше, армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок, «смиритесь с этим». Так в своем Telegram-канале написал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Симонян задался вопросом, почему Армения после заключения мира не должна торговать с Турцией и Азербайджаном.

«Может, и мы закроем границы с нашей стороны? Тысячи армян торговали в Грузии, России и других странах и делают это прямо сейчас», - добавил он.

Симонян также заявил, что «многие в Карабахе (имеет в виду, когда Карабахский регион Азербайджана находился под оккупацией Армении – ред.) продавали и коньяк, и ГЭС». «Или думаете, мы должны быть в блокаде, чтобы ни транспорт, ни грузы, ни газ, ни электричество не проходили через территорию Армении?» - задался еще одним вопросом Симонян.

«И Армения с Азербайджаном будут жить в мире, торговать друг с другом. Войны не будет, будет мир», - заключил он.