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Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве

Отдел спорта
17:33 589

В деле покушения на президента Федерации Муай-тай Азербайджана, 9-кратного чемпиона мира Араза Мусаева, появились новые подробности.

Напомним, вчера в турецком Кемере (Анталья), где проходит чемпионат мира по версии IFMA, примерно в 15:00 на Мусаева было совершено нападение. Его дважды ударили ножом.

Врачи, присутствовашие в зале, оказали ему первую помощь. После чего Мусаев был доставлен в больницу Кемера, а затем в связи с тяжелым состоянием - в городскую больницу Антальи. Пострадавший был прооперирован и, по сообщению турецких СМИ, его жизни ничто не угрожает.

Вчера сообщалось, что в организации покушения и в самом нападении участвовали четыре человека, специально приехавшие для этого в Турцию. Сегодня турецкие СМИ сообщают уже о семи участниках покушения.

Как сообщает газета Sabah, в результате работы полиции и показаний самого Араза Мусаева был задержан гражданин Азербайджана A.Х., которого полиция считает зачинщиком инцидента. Он был пойман в доме, в котором остановился.

Другие подозреваемые - граждане Узбекистана А.Р., К.К., Э.Б. и граждане Азербайджана М.И.Г., Ф.Б., и Р.С. - также задержаны. Установлено, что некоторые из подозреваемых скрылись с места преступления на арендованном автомобиле и переодевались прямо в машине. Другие пришли на стоянку такси и оттуда направились в аэропорт Антальи.

А.Р. и К.К., которые, как предполагалось, нанесли ножевые ранения Мусаеву, были пойманы в аэропорту Антальи. Полиция установила, что Э.Б. уехал в Россию. После обращения в российские органы безопасности он был задержан в московском аэропорту и будет доставлен в Турцию.

М.И.Г. сбежал, но в полиции считают, что его задержание - лишь вопрос времени. 

Также сообщается, что Ф.Б. и Р.С. не смогли найти билеты в аэропорту и сбрили волосы, чтобы изменить свою внешность. Вчера поздно вечером они снова прибыли в аэропорт и были задержаны.

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