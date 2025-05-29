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Шахматный турнир в «Азеригаз»

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17:40 123

В производственном объединении «Азеригаз» Государственной нефтяной компании (SOCAR) состоялся шахматный турнир, посвященный 28 Мая – Дню независимости.

В соревновании, организованном профсоюзным комитетом ПО «Азеригаз», приняли участие сотрудники Аппарата управления и других структурных подразделений «Азеригаз». На шахматном соревновании, которое прошло в напряженной и интересной обстановке, первое место занял Микаил Джабраилов, второе - Вусал Рзаев, а третье - Назим Асадов.

Руководитель Аппарата ПО «Азеригаз» Заур Гарибов и председатель профсоюзного комитета Адалят Гурбанов наградили победителей почетными грамотами и подарками.

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