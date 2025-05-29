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Путин раскрыл секрет хорошего самочувствия

17:44 1445

Президент России Владимир Путин поделился своим рецептом хорошей физической формы и внешнего вида. По его словам, ключ к бодрости — движение и наличие четких целей в жизни.

Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с многодетными семьями одна из участниц, Наталья Лукьянова из Крыма, поинтересовалась, как Путину удается сохранять хорошую форму. Президент ответил коротко: «Движение, движение».

Он подчеркнул, что наличие целей дисциплинирует и поддерживает в тонусе, а чем амбициознее цели, тем больше они мобилизуют и придают энергии.

«Это всегда заставляет заниматься важными делами. На мой взгляд, это самое главное», — добавил он.

Путин также отметил, что спорт и режим — это лишь дополнения, а главным остается стремление к реализации задач.

«Чем масштабнее цели, тем сильнее они мотивируют», — сказал президент.

В ходе встречи он также напомнил, что традиционные семейные ценности остаются фундаментом российского общества, несмотря на попытки извне подвергнуть их сомнению.

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