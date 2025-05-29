Фон дер Ляйен о судьбе Украины в ЕС

По ее словам, Европа должна строить свою независимость, и для этого необходимо не только увеличивать расходы на оборону, но и расширять Союз, включая в него Украину, Молдову, Грузию и страны Западных Балкан. Об этом сообщает издание Politico.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа стоит на пороге новой эпохи, и следующим объединяющим проектом должен стать именно путь к независимости. Она напомнила, что такие исторические вехи, как окончание Второй мировой войны, создание общего рынка и объединение Европы после 1989 года, стали этапами формирования ЕС. Теперь пришло время сделать следующий шаг.

По ее словам, Европа сможет стать по-настоящему независимой, только если обеспечит мир через усиление обороны, продвинет инновации для экономического роста, расширит свои границы ради исторического воссоединения и укрепит демократию для защиты от внутренних и внешних угроз. Она отметила, что ранее невозможно было представить, что Европейский союз сможет выделить 800 миллиардов евро на оборонные нужды, но сегодня это становится реальностью.

Фон дер Ляйен выразила твердую убежденность в том, что только большая и объединенная Европа сможет влиять на глобальный порядок, а присоединение Украины и других стран является частью этого видения.