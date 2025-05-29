Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку

Сегодня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку проходят четвертьфинальные матчи.

Сборная Азербайджана в 20:30 выйдет на игру со сборной Англии.

Напомним, подопечные Эльшада Гулиева заняли 1-е место в группе «А». Сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и обыграла Словению (4:0) с Мавританией (2:0). В 1/8 финала в серии пенальти был пройден последний чемпион мира Румыния (1:1, 2:1).

Англия выступала в группе «С», где опередила Венгрию (1:1), Турцию (3:0) и Украину (4:0). В 1/8 финала англичане в серии пенальти одолели Болгарию.

В других четвертьфиналах встречаются: Венгрия - Мавритания, Черногория - Чехия, Босния и Герцеговина - Сербия.

Победитель матча Азербайджан - Англия в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии Черногория - Чехия.