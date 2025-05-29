USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

В UNEC первый Международный форум университетов и работодателей

17:53 338

При организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Государственного агентства занятости состоялся I Международный форум университетов и работодателей.

В форуме приняли участие руководители государственного и частного секторов, работодатели, местные и зарубежные эксперты, ученые и другие гости.

Выступая с приветственным словом, проректор по учебной работе доцент Герай Мусаев отметил, что целью форума, проводимого в рамках 95-летия UNEC, является укрепление сотрудничества университетов и работодателей, повышение готовности молодежи к рынку труда. Проректор объяснил цель UNEC в этом направлении: «Главная цель современного высшего образования - подготовить студентов к трудовой жизни не только с помощью теоретических знаний, но и практических навыков и гибкого мышления. UNEC адаптирует образование студентов к реальной рабочей среде, используя подход «От аудитории в деловой мир».

Заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Рамал Гулузаде обратил внимание на важность форума, заявив, что сотрудничество университетов и делового мира имеет большое значение с точки зрения трудоустройства выпускников и их подготовки в соответствии с требованиями рынка труда. Он подчеркнул, что уровень трудоустройства выпускников UNEC высок, отметив, что по показателям на 2018-2022 годы он составляет более 63 процентов.

Советник председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов подчеркнул, что происходящие в мире изменения диктуют необходимость новых подходов в высшем образовании. Он довел до внимания, что в UNEC готовят высококвалифицированные кадры по специальности «Пищевая безопасность», и отметил, что подавляющее большинство работающих в этой области являются выпускниками UNEC.

Председатель правления Азербайджано-турецкого объединения деловых людей Мурсал Рустамов рассказал о сотрудничестве между UNEC и АТОДЛ. Отметив, что успешное сотрудничество реализуется в рамках подписанного между двумя организациями меморандума, М.Рустамов выразил уверенность, что форум станет важной платформой для установления нового сотрудничества.

Председатель правления MUSIAD Azerbaijan Рашад Джабирли отметил, что форум укрепляет связи между университетами и работодателями. Р.Джабирли отметил, что UNEC играет ведущую роль в подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж рассказал о сотрудничестве АОС с университетами. Он отметил, что ежегодно около 100 студентов UNEC проходят стажировку в AОC, и подавляющее большинство из них начинают работать в этих компаниях.

Заместитель председателя Госкомстата Юсиф Юсифов озвучил структуру комитета и правила приема на работу, а также долю занятости выпускников UNEC в комитете: «В настоящее время в Госкомстате работают 357 выпускников UNEC. 134 из них занимают различные должности в аппарате комитета.

Затем заместитель директора PASHA Holding Эд Бун выступил с презентацией на тему «Будущее работы», проректор венгерского университета Милтона Фридмана доцент Петер Сатмари выступил с презентацией на тему «Инновации в экономическом образовании»: Возможности сотрудничества между UNEC и университетом Милтона Фридмана», Бурак Акын, координатор Управления по научным вопросам и международным связям университета Мишкольца, Венгрия, выступил с докладами на темы «Образование в Венгрии: стипендии и возможности».

В завершение форума заведующая отделом Организации практики UNEC Лейла Назирзаде дала информацию о деятельности отдела и реализованных проектах. Она подчеркнула, что результаты форума внесут значительный вклад в создание новых возможностей сотрудничества между университетами и компаниями, расширение возможностей стажировок и трудоустройства студентов, а также обновление программ обучения и стажировок в соответствии с требованиями рынка труда.

После выступлений форум продолжил свою работу панельными дискуссиями в гибридном формате. Основными темами для обсуждения на панельных дискуссиях стали «Образование и карьерное соответствие – диалог между университетами и работодателями», «Сетевизация и обмен опытом», «Инклюзивность и доступность на рынке труда», «Использование инструментов искусственного интеллекта в повседневных рабочих процессах», «Управление людьми и мотивационные меры», «Роль центров карьеры в подготовке молодежи к деловому миру».

США дожали Нетаньяху
США дожали Нетаньяху
19:32 49
Пакистан открыл огонь
Пакистан открыл огонь ВИДЕО
19:25 287
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 335
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 240
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
17:30 3226
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
18:40 808
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
18:25 992
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
18:16 1130
Украина о меморандуме Кремля
Украина о меморандуме Кремля ОБНОВЛЕНО 18:05
18:05 2752
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 1150
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 2402

ЭТО ВАЖНО

США дожали Нетаньяху
США дожали Нетаньяху
19:32 49
Пакистан открыл огонь
Пакистан открыл огонь ВИДЕО
19:25 287
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 335
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 240
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
17:30 3226
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
18:40 808
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
18:25 992
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
18:16 1130
Украина о меморандуме Кремля
Украина о меморандуме Кремля ОБНОВЛЕНО 18:05
18:05 2752
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 1150
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 2402
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться