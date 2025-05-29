В UNEC первый Международный форум университетов и работодателей

В форуме приняли участие руководители государственного и частного секторов, работодатели, местные и зарубежные эксперты, ученые и другие гости.

Выступая с приветственным словом, проректор по учебной работе доцент Герай Мусаев отметил, что целью форума, проводимого в рамках 95-летия UNEC, является укрепление сотрудничества университетов и работодателей, повышение готовности молодежи к рынку труда. Проректор объяснил цель UNEC в этом направлении: «Главная цель современного высшего образования - подготовить студентов к трудовой жизни не только с помощью теоретических знаний, но и практических навыков и гибкого мышления. UNEC адаптирует образование студентов к реальной рабочей среде, используя подход «От аудитории в деловой мир».

Заместитель председателя правления Государственного агентства занятости Рамал Гулузаде обратил внимание на важность форума, заявив, что сотрудничество университетов и делового мира имеет большое значение с точки зрения трудоустройства выпускников и их подготовки в соответствии с требованиями рынка труда. Он подчеркнул, что уровень трудоустройства выпускников UNEC высок, отметив, что по показателям на 2018-2022 годы он составляет более 63 процентов.

Советник председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов подчеркнул, что происходящие в мире изменения диктуют необходимость новых подходов в высшем образовании. Он довел до внимания, что в UNEC готовят высококвалифицированные кадры по специальности «Пищевая безопасность», и отметил, что подавляющее большинство работающих в этой области являются выпускниками UNEC.

Председатель правления Азербайджано-турецкого объединения деловых людей Мурсал Рустамов рассказал о сотрудничестве между UNEC и АТОДЛ. Отметив, что успешное сотрудничество реализуется в рамках подписанного между двумя организациями меморандума, М.Рустамов выразил уверенность, что форум станет важной платформой для установления нового сотрудничества.

Председатель правления MUSIAD Azerbaijan Рашад Джабирли отметил, что форум укрепляет связи между университетами и работодателями. Р.Джабирли отметил, что UNEC играет ведущую роль в подготовке кадров в соответствии с требованиями рынка труда.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж рассказал о сотрудничестве АОС с университетами. Он отметил, что ежегодно около 100 студентов UNEC проходят стажировку в AОC, и подавляющее большинство из них начинают работать в этих компаниях.