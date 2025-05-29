USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Омбудсмен в Катаре рассказала о «Стратегии по искусственному интеллекту Азербайджана»

18:28 341

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в конференции в Катаре на тему «Искусственный интеллект и права человека: возможности, риски и взгляд в лучшее будущее».

В мероприятии также приняли участие представители различных международных организаций, омбудсмены и руководители национальных институтов по правам человека зарубежных стран, эксперты в области искусственного интеллекта, а также юристы-ученые ведущих университетов мира.

Выступая на конференции, омбудсмен рассказала о реализуемых в Азербайджане мерах по развитию цифрового управления и применению искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что в текущем году соответствующим распоряжением президента страны была утверждена «Стратегия по искусственному интеллекту Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы».

Сабина Алиева отметила, что в рамках деятельности омбудсмена рассматриваются возможности применения концепции искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что эта концепция может быть особенно полезна при первичной обработке жалоб, принятии простых решений, выявлении системных проблем на основе анализа жалоб, а также для повышения эффективности работы call-центра.

Омбудсмен также обратила внимание на важность выработки международных механизмов регулирования с учетом воздействия искусственного интеллекта на права человека. Она подчеркнула необходимость определения роли национальных институтов по правам человека в соответствующих документах, особенно в таких сферах, как мониторинг, просвещение и совершенствование законодательства.

Сабина Алиева отметила, что переход к концепции искусственного интеллекта должен быть обусловлен обеспечением прав и свобод человека, а также минимизацией негативного воздействия технологического прогресса на права человека. При этом нормативная база и технологические возможности должны дополнять друг друга.

В рамках конференции омбудсмен также провела встречи с председателем Национального комитета по правам человека Катара Марьям бинт Абдуллой аль-Аттия, президентом Европейского института омбудсменов Драганом Милковым, председателем Национального совета по правам человека Египта Муширой Хаттаб, представителями болгарских институтов по правам человека, а также с руководителями ряда государственных структур Катара.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с темой конференции, а также по актуальным вызовам в сфере защиты прав и свобод человека и перспективам будущего сотрудничества.

США дожали Нетаньяху
США дожали Нетаньяху
19:32 52
Пакистан открыл огонь
Пакистан открыл огонь ВИДЕО
19:25 291
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 336
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 240
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
17:30 3226
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
18:40 809
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
18:25 992
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
18:16 1132
Украина о меморандуме Кремля
Украина о меморандуме Кремля ОБНОВЛЕНО 18:05
18:05 2753
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 1151
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 2402

ЭТО ВАЖНО

США дожали Нетаньяху
США дожали Нетаньяху
19:32 52
Пакистан открыл огонь
Пакистан открыл огонь ВИДЕО
19:25 291
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 336
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 240
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
17:30 3226
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
18:40 809
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
18:25 992
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
18:16 1132
Украина о меморандуме Кремля
Украина о меморандуме Кремля ОБНОВЛЕНО 18:05
18:05 2753
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 1151
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 2402
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться