Омбудсмен в Катаре рассказала о «Стратегии по искусственному интеллекту Азербайджана»

В мероприятии также приняли участие представители различных международных организаций, омбудсмены и руководители национальных институтов по правам человека зарубежных стран, эксперты в области искусственного интеллекта, а также юристы-ученые ведущих университетов мира.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в конференции в Катаре на тему «Искусственный интеллект и права человека: возможности, риски и взгляд в лучшее будущее».

Выступая на конференции, омбудсмен рассказала о реализуемых в Азербайджане мерах по развитию цифрового управления и применению искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что в текущем году соответствующим распоряжением президента страны была утверждена «Стратегия по искусственному интеллекту Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы».

Сабина Алиева отметила, что в рамках деятельности омбудсмена рассматриваются возможности применения концепции искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что эта концепция может быть особенно полезна при первичной обработке жалоб, принятии простых решений, выявлении системных проблем на основе анализа жалоб, а также для повышения эффективности работы call-центра.

Омбудсмен также обратила внимание на важность выработки международных механизмов регулирования с учетом воздействия искусственного интеллекта на права человека. Она подчеркнула необходимость определения роли национальных институтов по правам человека в соответствующих документах, особенно в таких сферах, как мониторинг, просвещение и совершенствование законодательства.

Сабина Алиева отметила, что переход к концепции искусственного интеллекта должен быть обусловлен обеспечением прав и свобод человека, а также минимизацией негативного воздействия технологического прогресса на права человека. При этом нормативная база и технологические возможности должны дополнять друг друга.