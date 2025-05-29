На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку

Многие десятилетия Баку, как и большинство городов, развивался в русле автомобилецентричной урбанистики. Этот процесс во всем мире сопровождался строительством дорог и расширением магистралей, созданием условий для беспрепятственного движения автомобилей, в том числе в центральных кварталах, а их приоритет над пешеходами казался естественным признаком технического прогресса. Со временем, особенно в последние годы, все это обрело еще большие масштабы и, как следствие, стало оказывать чрезмерную нагрузку на транспортную инфраструктуру крупных городов. Не избежал этой участи и Баку. И вот теперь по примеру многих стран мира у нас происходит пересмотр отношения к формированию городской среды с целью превратить столицу в комфортное для людей пространство.

Дальновидная политика в области модернизации дорожно-транспортной системы в течение двух десятилетий кардинально преобразила облик страны и ее столицы: республика заняла достойное место в ряду стран с развитой сетью дорог, магистралей и соответствующей инфраструктуры. Вместе с тем стремительная автомобилизация в столице привела к многократному увеличению плотности движения и теперь регулярные заторы - обыденная картина даже в уик-энд, что ведет к ухудшению экологической ситуации и снижению качества городской среды.

Отрадно, что в последние годы в столице успешно идет внедрение нового подхода, и сбалансированность в сфере городской инфраструктуры - не просто актуальный вопрос, а острая необходимость. Речь идет именно о балансе, но - с превалированием общественного транспорта, пешеходных пространств и полос микромобильности. Все это отражено как в недавно утвержденном Генплане Баку, так и госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в столице и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы. Другими словами, активное превращение Баку в комфортное пространство для людей происходит не на основе сиюминутных решений, а базируется на всестороннем анализе территорий, инфраструктуры, детальной проработке перспективных планов.

Болезненный переход от города, ориентированного на автомобили, к городу, комфортному для людей, переживали практически все мегаполисы, объявившие курс на создание пешеходной и велосипедной инфраструктуры. К примеру, в Европе массовая автомобилизация обрела широкий размах в 50-е годы - страны возвращались к нормальной жизни после Второй мировой войны, возрождали города и промышленность. По мере улучшения условий жизни люди приобретали все больше автомобилей и вскоре крупные города столкнулись с засильем «железных коней» - не спасало даже активное развитие общественного транспорта.

Настал период, когда власти стали возвращать улицы людям путем создания пешеходных зон и велодорожек. Автолюбители восприняли все это неохотно, но процесс было уже не остановить, так что периодический отказ от автомобиля стал привычным делом, а развитие общественного транспорта и расширение комфортных для людей пространств сформировали культуру деавтомобилизации: «четырехколесный друг» использовался в основном для загородных поездок в выходные и дальних путешествий во время отпуска.

Эффект автомобилизации продолжает испытывать на себе и наша столица. Развитие экономики, открытие различных объектов, расширение бизнеса, новые «центры притяжения» вместе с демографическим ростом и активной мобильностью населения привели к повышенной нагрузке на дорожно-транспортную инфраструктуру. Улучшение благосостояния граждан обусловило массовое приобретение все большего количества автомобилей, движение которых генерирует интенсивный трафик не только на основных дорожных артериях, но и на улицах, прежде не отличавшихся загруженностью, особенно в центре.