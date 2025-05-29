Прокурор потребовал дать суровые сроки Аскерову и Мирзоеву

В Азербайджане состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу председателя Гарадагского районного отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заура Аскерова и члена Бинагадинского отделения партии Гюндуза Мирзоева, обвиняемых в призывах к захвату власти.

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Азеpа Тагиева прокурор Рауф Малышов выступил с требованием приговорить Аскерова и Мирзоева к 7 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Адвокат Заура Аскерова Немят Керимли в своей речи попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитного. Адвокат Гюндуза Мирзаева Аскеран Мурадов, в свою очередь, попросил суд предоставить ему время для подготовки защитной речи.

Следующее заседание суда назначено на 5 июня.