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Прокурор потребовал дать суровые сроки Аскерову и Мирзоеву

18:27 724

В Азербайджане состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу председателя Гарадагского районного отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Заура Аскерова и члена Бинагадинского отделения партии Гюндуза Мирзоева, обвиняемых в призывах к захвату власти.

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Азеpа Тагиева прокурор Рауф Малышов выступил с требованием приговорить Аскерова и Мирзоева к 7 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.

Адвокат Заура Аскерова Немят Керимли в своей речи попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении его подзащитного. Адвокат Гюндуза Мирзаева Аскеран Мурадов, в свою очередь, попросил суд предоставить ему время для подготовки защитной речи.

Следующее заседание суда назначено на 5 июня.

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