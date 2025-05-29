Отдай череп, отдай череп, отдай!..

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум по преодолению украинского кризиса в Стамбуле. Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев уже предоставил свой вариант меморандума американцам. Чего ждать от переговоров 2 июня? Хотя на встрече в Стамбуле 16 мая россияне с украинцами вроде бы договорились вести переговоры напрямую и без посредников, но напрямую как-то пока не очень получается. Слишком велики взаимная ненависть и недоверие. Почему, скажем, Киев передал свой проект сначала Вашингтону? На согласование с учетом возможной корректировки? Правда, чуть позже Умеров заявил, что и Москва все же получила предложения Киева. Чего в Москве пока не подтвердили.

Вопросы вызывает также и то, что Лавров, заявляя о новом раунде переговоров 2 июня (вероятно, дата была предварительно все же сообщена Мединским Умерову в ходе состоявшегося накануне их телефонного разговора), сказал, что текст российского меморандума будет представлен непосредственно в ходе встречи. Но при этом тот же Лавров оперативно созвонился с госсекретарем Рубио и, возможно, проинформировал его по крайней мере о сути российских предложений/условий. Которые, весьма вероятно, будут доведены до украинской стороны. Ни МИД РФ, ни Госдепартамент подробностей раскрывать не стали. А вот глава МИД Украины Андрей Сибига выразил публично (в соцсетях, как теперь принято в дипломатии, которая стала «мегафонной») недоумение: а чего ждать еще четыре дня? Дайте, мол, нам текст. Увязав, таким образом, новый раунд переговоров с получением документа на проработку. Впрочем, сам Умеров уточнил, что украинская делегация ехать в Стамбул не отказывается. Все это похоже на перебрасывание «горячей картошки» из рук в руки с прицелом обвинить оппонента в глазах, конечно же, Трампа в том, что этот оппонент больше всех и виноват в срыве переговорного процесса. Со стороны может показаться, что эта цель – намного важнее, чем попытаться все же договориться. И понятно, почему. Потому что перспективы именно договориться – блеклые. Слишком уж непримиримы заявляемые переговорные позиции. Слишком велико взаимное недоверие. Скажем, в Москве могут (и не без оснований) опасаться, что если Киев получит российский текст заранее, то непременно допустит утечку, прокомментировав ее, разумеется, так, что «русские опять выдвигают неприемлемые требования». Чем создадут нужную волну в прессе – с прицелом на того же Трампа. Киев же, представив свой вариант американцам, сделал их как бы «соавторами» текста, чтобы Москве было труднее его с ходу отвергать. Дав понять, о чем может быть российский меморандум, Лавров говорил, что РФ будет настаивать на отмене Киевом всех "дискриминационных законов". Речь о законах против использования русского языка и по преследованию канонической Украинской православной церкви. Одним из ключевых требований станет также нейтральный и безъядерный статус Украины. На практике это может подразумевать снос нынешнего украинского режима, поскольку представить себе выполнение таких требований Москвы нынешними властями невозможно, а возможно только если бы российская армия уже стояла в Киеве. В том числе потребовалось бы изменение Конституции, куда внесено стремление в НАТО (еще в 2019 году). Агентство Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники также упоминало еще и требование к НАТО дать письменное обязательство прекратить расширение на восток и не включать в свой состав бывшие советские республики.

Ни по одному из условий Москвы Киев пока не выражал желания идти на уступки. Зеленский также в ходе визита в Германию заявил, что США не будут, по его мнению, призывать Украину согласиться на вывод войск из четырех областей в их административных границах, как того требует Россия. Также он пригрозил России ударами уже не только дронами, но и баллистическими ракетами. Поставлена задача нарастить выпуск БПЛА, чтобы ежедневно запускать по России не менее 300- 500 дронов. Это может полностью парализовать воздушное сообщение на европейской части России. Сам украинский лидер не верит в скорое окончание войны, считая теперь, что она закончится лишь в следующем году. Якобы к этому времени сработают санкции, и Россия больше воевать не сможет. По сему поводу Мединский в Стамбуле, видимо, снова вспомнит Северную войну со Швецией и готовность русских воевать хоть 21 год. Впрочем, сам же Зеленский тоже признает, что Минобороны РФ привлекает 40-50 тыс. контрактников ежемесячно, тогда как ВСУ в лучшем случае 25-27 тысяч. Недавно Владимир Путин говорил, что РФ набирает ежемесячно 50-60 тыс. добровольцев. Почти 175 тыс. контрактников прибыли в военные части, а более 14 тыс. человек — в добровольческие подразделения, сообщил зампред Совбеза. Путин ранее говорил, что ежемесячно контракт с Минобороны подписывают 50–60 тыс. россиян. Медведев, правда, назвал 28 мая другие цифры, заявив, что с начала текущего года в воинские части прибыли почти 175 тыс. контрактников, а в добровольческие подразделения — более 14 тыс. человек. Итого около 190 тысяч за почти пять месяцев. Все равно много - и намного больше, чем рекрутировали ВСУ.

При этом Зеленский снова выразил готовность к переговорам на высшем уровне с участием президентов России и США. Трамп тоже подтвердил готовность при необходимости к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским, добавив, что пока не идет на ужесточение санкций против России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию. Да и представитель Кремля Дмитрий Песков действительно говорил, что встреча Путина и Зеленского возможна, но должна стать итогом конкретных договоренностей. По его словам, переговорные команды Украины и России «занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия». Из чего можно понять, что, как и автор этих строк уже предполагал ранее, краткосрочная задача достижения временного прекращения огня, теоретически (хотя не 100-процентно), может быть отделена от долгосрочных задач мирного урегулирования. Соответственно, можно предположить и разделение условий для выполнения краткосрочной задачи и задачи-максимум, совпадающей, по идее, с заявленными целями СВО. Однако представить себе – при любых условиях - личную встречу, хоть бы и в присутствии Трампа, Путина и Зеленского решительно невозможно. Разве что, если бы был снят фантастический триллер, где президента «некогда Украины» приводят в наручниках в кремлевский кабинет. Однако реальность, в том числе на поле боя, не позволяет представить даже близко такой сценарий, как и сценарий «рабочей» встречи двух президентов для переговоров. Из скудных утечек о содержании двух меморандумов можно уяснить, что Киев по-прежнему делает акцент на безусловном прекращении огня (обсуждению подлежат лишь технические детали его соблюдения), во время которого можно вести переговоры по долгосрочному миру. Впрочем, в такой ситуации их можно вести десятилетиями. Москва, как можно предположить, все же допускает временное прекращение огня, но под определенные условия и гарантированную готовность обсуждать дальше параметры мира.