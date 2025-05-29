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Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного

18:40 814

Испания отказала Украине в создании совместной группы для расследования убийства бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова.

Причиной отказа стало то, что испанские следователи не исключают версию о возможном «следе украинских спецслужб». Кроме того, Испания пока отказывается передавать Украине тело Портного. По информации источников, передача может состояться не раньше начала следующей недели.

Портнов, которого 21 мая застрелили в Мадриде, за несколько дней до смерти посещал Украину и встречался с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что экс-заместитель руководителя администрации президента Виктора Януковича, которого считают теневым куратором садовой системы Украины, был в Киеве 17-18 мая. Визит изданию подтвердили четыре независимых источника.

«Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым», - говорится в материале.

В то же время никто из собеседников издания не смог сказать, какие темы обсуждались на встречах.

По делу убийства бывшего советника Януковича рассматривается версия о возможной причастности международного наркокартеля «Химпром». Характер преступления – дерзкий и публичный – может свидетельствовать о причастности группировки, известной агрессивными методами давления на оппонентов. Среди других методов картеля – обливание кислотой, устрашение семей следователей и прямые угрозы правоохранителям, которые занимались расследованием дел, связанным с «Химпромом».

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