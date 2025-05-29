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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Пакистан открыл огонь

ВИДЕО
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Пакистанская артиллерия наносит удар по посту «Талибана», после того, как боевики начали неспровоцированный огонь, пишут зарубежные СМИ.

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Пакистан открыл огонь
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Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 341
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 240
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
Спикер парламента Армении: Армяне будут продавать коньяк в Баку
17:30 3237
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
Испанцы заподозрили Украину в убийстве Портного
18:40 816
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
ООН обвинила Россию в военных преступлениях
18:25 996
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
На пути к городу для людей: транспортная трансформация Баку
18:16 1136
Украина о меморандуме Кремля
Украина о меморандуме Кремля ОБНОВЛЕНО 18:05
18:05 2758
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
Азербайджан против Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Баку
17:50 1155
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
Нападение на Араза Мусаева: задержаны три гражданина Узбекистана, одного поймали в Москве
17:33 2409
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