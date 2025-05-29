Пакистан открыл огонь

Пакистанская артиллерия наносит удар по посту «Талибана», после того, как боевики начали неспровоцированный огонь, пишут зарубежные СМИ.
May 29, 2025
Пакистанская артиллерия наносит удар по посту «Талибана», после того, как боевики начали неспровоцированный огонь, пишут зарубежные СМИ.
May 29, 2025
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