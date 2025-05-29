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ХАМАС не хочет расставаться с заложниками

ОБНОВЛЕНО 20:37
20:37 1318

ХАМАС в четверг заявил, что не принимает безоговорочно проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, предложенный американским эмиссаром Стивом Уиткоффом, и настаивает на внесении изменений, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Источник, близкий к переговорам, сообщил The Jerusalem Post, что ХАМАС считает себя обманутым администрацией США, полагая, что ему «подсунули про-израильское предложение, не гарантирующее окончания войны». Согласно проекту, все заложники должны быть возвращены в Израиль в течение недели, что лишает ХАМАС рычагов давления.

Источник, близкий к ХАМАС, рассказал Walla, что новое предложение более благосклонно к Израилю, чем предыдущие, и что Уиткофф учёл большинство требований, озвученных министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером на встрече во вторник. Кроме того, предложение не содержит чётких гарантий США о том, что временное прекращение огня станет постоянным. Также не уточняется, что в случае затягивания переговоров более чем на 60 дней перемирие продолжится, а Израиль не сможет его односторонне нарушить, как это произошло в марте, отмечает Walla.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил: «Вопреки сообщениям, соглашение Уиткоффа, предложенное в последние дни, не определяло новую линию размещения ЦАХАЛ и порядок распределения гуманитарной помощи в рамках перемирия».

«Руководство ХАМАС получило новое предложение Уиткоффа от посредников и внимательно его изучает, стремясь защитить интересы нашего народа, облегчить их положение и добиться устойчивого прекращения огня в секторе Газа», — заявили в движении.

*** 19:32

Израиль получил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает Ynet.

Новое предложение подразумевает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 заложников в течение первой недели в два этапа. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе в телефонном разговоре предостерег Нетаньяху от любых действий в отношении Ирана, которые могут сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

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