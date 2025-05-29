ХАМАС не хочет расставаться с заложниками

ХАМАС в четверг заявил, что не принимает безоговорочно проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, предложенный американским эмиссаром Стивом Уиткоффом, и настаивает на внесении изменений, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Источник, близкий к переговорам, сообщил The Jerusalem Post, что ХАМАС считает себя обманутым администрацией США, полагая, что ему «подсунули про-израильское предложение, не гарантирующее окончания войны». Согласно проекту, все заложники должны быть возвращены в Израиль в течение недели, что лишает ХАМАС рычагов давления.

Источник, близкий к ХАМАС, рассказал Walla, что новое предложение более благосклонно к Израилю, чем предыдущие, и что Уиткофф учёл большинство требований, озвученных министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером на встрече во вторник. Кроме того, предложение не содержит чётких гарантий США о том, что временное прекращение огня станет постоянным. Также не уточняется, что в случае затягивания переговоров более чем на 60 дней перемирие продолжится, а Израиль не сможет его односторонне нарушить, как это произошло в марте, отмечает Walla.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил: «Вопреки сообщениям, соглашение Уиткоффа, предложенное в последние дни, не определяло новую линию размещения ЦАХАЛ и порядок распределения гуманитарной помощи в рамках перемирия».

«Руководство ХАМАС получило новое предложение Уиткоффа от посредников и внимательно его изучает, стремясь защитить интересы нашего народа, облегчить их положение и добиться устойчивого прекращения огня в секторе Газа», — заявили в движении.