КНДР заваливает Россию оружием

Только в течение 2024 года Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Это значительно больше предыдущих оценок. Соответствующие данные содержатся в первом докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН.

Так, по данным мониторинга в течение прошлого года российские морские суда перевезли из портов КНДР в российские порты на Дальнем Востоке около 9 миллионов боеприпасов различных типов и калибров, включая снаряды основных артиллерийских калибров 122 и 152 мм - всего от 4,2 до 5,8 млн единиц.

Кроме того, за прошлый год Россия получила от Северной Кореи:

• не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины,

• самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,

• реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,

• более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.

• противотанковые ракеты.

Также в отчете содержатся ссылки на многочисленные расследования, в рамках которых были исследованы обломки снарядов и ракет, запущенных россиянами по Украине. На основе этих обломков было подтверждено северокорейское происхождение такого оружия.

При этом из таких расследований становится понятно, что КНДР передает россиянам не только старые запасы, но и совершенно новые изделия, в частности, ракеты, которые были усовершенствованы с учетом опыта ударов именно по Украине. Кроме того, в новом корейском оружии найдены импортные комоненты, что подтверждает нарушение санкций, наложенных на эту страну на уровне ООН.

Согласно информации одного из государств-участников разбирательства, в качестве оплаты Россия передала КНДР свои системы противовоздушной обороны - зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы, чем тоже нарушила существующие санкции.