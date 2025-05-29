USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

КНДР заваливает Россию оружием

19:39 1725

Только в течение 2024 года Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов. Это значительно больше предыдущих оценок. Соответствующие данные содержатся в первом докладе Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами-членами ООН.

Так, по данным мониторинга в течение прошлого года российские морские суда перевезли из портов КНДР в российские порты на Дальнем Востоке около 9 миллионов боеприпасов различных типов и калибров, включая снаряды основных артиллерийских калибров 122 и 152 мм - всего от 4,2 до 5,8 млн единиц.

Кроме того, за прошлый год Россия получила от Северной Кореи:

• не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины,

• самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия,

• реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,

• более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.

• противотанковые ракеты.

Также в отчете содержатся ссылки на многочисленные расследования, в рамках которых были исследованы обломки снарядов и ракет, запущенных россиянами по Украине. На основе этих обломков было подтверждено северокорейское происхождение такого оружия.

При этом из таких расследований становится понятно, что КНДР передает россиянам не только старые запасы, но и совершенно новые изделия, в частности, ракеты, которые были усовершенствованы с учетом опыта ударов именно по Украине. Кроме того, в новом корейском оружии найдены импортные комоненты, что подтверждает нарушение санкций, наложенных на эту страну на уровне ООН.

Согласно информации одного из государств-участников разбирательства, в качестве оплаты Россия передала КНДР свои системы противовоздушной обороны - зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы, чем тоже нарушила существующие санкции.

Опять Стамбул, опять Мединский
Опять Стамбул, опять Мединский ОБНОВЛЕНО 21:11
21:11 3401
Пакистан начал войну с Афганистаном
Пакистан начал войну с Афганистаном видео; обновлено 20:46
20:46 2989
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры все еще актуально
14:20 6395
Отдай череп, отдай череп, отдай!..
Отдай череп, отдай череп, отдай!.. наша аналитика
18:34 3042
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема; все еще актуально
12:11 6710
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
20:25 1312
США готовятся к воздушным боям с Россией
США готовятся к воздушным боям с Россией
20:13 1348
КНДР заваливает Россию оружием
КНДР заваливает Россию оружием
19:39 1726
Худой мир Израиля и ХАМАС
Худой мир Израиля и ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:13
21:13 1321
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 1099
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 732

ЭТО ВАЖНО

Опять Стамбул, опять Мединский
Опять Стамбул, опять Мединский ОБНОВЛЕНО 21:11
21:11 3401
Пакистан начал войну с Афганистаном
Пакистан начал войну с Афганистаном видео; обновлено 20:46
20:46 2989
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры
Ярый сторонник Трампа и Ильхам Алиев ведут важные переговоры все еще актуально
14:20 6395
Отдай череп, отдай череп, отдай!..
Отдай череп, отдай череп, отдай!.. наша аналитика
18:34 3042
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций
Первый прецедент: арестован за нарушение санкций главная тема; все еще актуально
12:11 6710
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
Глава МИД Турции предупредил Россию: Если не проявите гибкость...
20:25 1312
США готовятся к воздушным боям с Россией
США готовятся к воздушным боям с Россией
20:13 1348
КНДР заваливает Россию оружием
КНДР заваливает Россию оружием
19:39 1726
Худой мир Израиля и ХАМАС
Худой мир Израиля и ХАМАС ОБНОВЛЕНО 21:13
21:13 1321
Фидан едет в Киев с надеждой
Фидан едет в Киев с надеждой
19:09 1099
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа
Рыхлая позиция Европы+бизнес-интересы Трампа Павел Гавличек комментирует для haqqin.az
19:06 732
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться