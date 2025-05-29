Аттракционы по-ирански

В иранском городе Фуман местное отделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) создало инсталляцию ада и Сирата — моста, который расположен над огненной преисподней.

«Сограждане могут испытать на себе, каково это — быть в могиле, встретиться с Мункаром и Накиром, а также пройти по мосту Сират», — заявил командующий КСИР в городе Фуман. Мункар и Накир в исламе — ангелы, которые допрашивают мёртвых.

Представитель КСИР также добавил, что в рамках проекта создан не только ад, но и рай.