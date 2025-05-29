США готовятся к воздушным боям с Россией

В свежем аналитическом докладе Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в исходе гипотетического противостояния.

Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине. «Во-первых, и, возможно, самое важное, воздушное превосходство НАТО, вероятно, нарушит позиционную стагнацию, характерную для текущих наземных операций в российско-украинской войне», — говорится в докладе.

Отдельное внимание в документе уделяется урокам, которые США и их союзники извлекли из украинского конфликта за последние три года. Среди них — отставание стран НАТО в применении малых беспилотных летательных аппаратов и технологий радиоэлектронной борьбы, которые стали определяющими в боевых действиях между Россией и Украиной.

Кроме того, эксперты отмечают серьезные уязвимости Запада, связанные с неспособностью оборонной промышленности НАТО производить достаточное количество боеприпасов, особенно по сравнению с российскими возможностями. Однако, несмотря на эти сложности, альянс сохраняет ощутимое преимущество в ударной мощи, подчеркивается в отчете Rand.

Согласно сценариям, смоделированным аналитиками, в случае нападения России на страну НАТО и предъявления территориальных претензий, боевые действия быстро перейдут в острую фазу.

В ответ США и союзные силы предпримут контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. В первые дни Россия, по всей вероятности, сможет нанести удары по натовским войскам, но затем, как подчеркивается в докладе, «альянс установит доминирование в воздушном пространстве над Восточной Европой».

Нейтрализация российской системы ПВО, по мнению экспертов Rand, откроет путь для активной разведывательной работы и точечных ударов. Самолеты НАТО смогут отслеживать передвижения противника, выявлять слабые места и наносить массированные удары по командным пунктам, логистическим центрам и маневренным боевым подразделениям. Всe это, считают аналитики, позволит НАТО перехватить инициативу в короткие сроки.

Вместе с тем авторы доклада предупреждают о возможности неконтролируемой эскалации. «Конфликт подобной интенсивности вполне может перерасти в ядерную войну, особенно если российские войска понесут неприемлемые потери или действия НАТО будут восприняты как угроза территориальной целостности Российской Федерации», — подчеркивается в документе.

В докладе намеренно не рассматривались сценарии с применением ядерного оружия. Исследование сосредоточено исключительно на динамике войны с применением обычных средств поражения.

В Rand уточняют, что моделирование происходило на фоне растущего беспокойства внутри НАТО по поводу готовности блока к возможному конфликту. Разведывательные службы альянса уже не раз предупреждали: Кремль может пойти на военное нападение на одну из стран НАТО в течение ближайших пяти лет.

В заключение авторы подчеркивают: потенциал НАТО для ведения наступательных операций в конфликте с Россией существенно выше, чем у обеих сторон в текущей войне в Украине. Это, по мнению аналитиков Rand, может стать определяющим фактором в возможном противостоянии.